Зеленский разозлил спикера Палаты представителей Конгресса США

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Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Кевина Маккарти посетить Украину с визитом. Но Маккарти резко отказался, заявив, что не нуждается в поездке для принятия решений о помощи Киеву.

И приглашение, и отказ транслировались в эфире американского телеканала CNN, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В недавнем интервью CNN Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит – так он прокомментировал слова американского политика о «безлимитном чеке», который якобы США выписывают Киеву.

В ответ в комментарии CNN Маккарти раздражённо заявил, что не планирует посещать Украину.

«Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? И с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет», – подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса США.

«Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать на Украину или в Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что», – добавил он.

Как отмечает CNN, Маккарти должен учитывать различные взгляды внутри своей Республиканской партии относительно предоставления дополнительной помощи Украине. Хотя в Конгрессе существует двухпартийная поддержка Киева, всё больше республиканцев в Палате представителей призывает прекратить предоставлять ему дальнейшую военную и финансовую помощь.

Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву. Хотя это не означает её уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Киеву, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».