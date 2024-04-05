Зеленский решил наплевать на ООН

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Украинское общество и руководство не считают резолюции ООН обязательными к выполнению, а потому ВСУ продолжат обстрелы объектов в российском тылу. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Блинкен чётко высказал, что он осуждает удары по НПЗ. ООН осудила удар [в Татарстане], потому что вроде как есть визуальные подтверждения, что там студенческое общежитие. ООН осудили, и Зеленский дал крайне эмоциональный ответ на эти суждения», – сказал ведущий.

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«Зеленский свои эмоциональные заявления адресует не ООН, а внутрь украинского общества. Надо же как-то отреагировать. Хотя на самом деле, даже если бы он отправил ноту в ООН, то реакция была бы приблизительно такая же. От ООН сейчас мало что зависит. Резолюции, которые она принимает, необязательны для выполнения», – ответил Бондаренко.

Он добавил:

«Мы видели, как выполнялась резолюция по поводу принятия Минских договорённостей, которые должны были бы выполняться неукоснительно. Но её игнорировали. Поэтому любые резолюции ООН носят рекомендательный характер, и Зеленский вправе реагировать, как захочет. Он понимает, что ему за это абсолютно ничего не будет», – добавил он.