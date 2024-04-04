Вражеский удар по Татарстану. Справедлива ли критика ПВО?

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Вражеский удар по Татарстану, впервые осуществленный накануне, породил новую волну критики. Причём, особо усердствуют либералы-иноагенты. Те самые, что в «святые девяностые» убеждали в ненужности расходов на армию. Теперь же они разгоняют тезис о провале российской ПВО.

Кстати, на этот раз всё действительно «не так однозначно». СВО демонстрирует нам последствия пагубных решений ельцинской эпохи, когда было разрушено единое защитное создает радиолокационное поле. Теперь Россия восстанавливает противовоздушную оборону, рассказал «ПолитНавигатору» вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

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«У нас ПВО было сильно ослаблено в приснопамятные времена. Кстати, с участием тех же «диванных экспертов», которые в свое время орали, что нам армия не нужна, что нам нужно сокращать Вооруженные Силы, и громили их. Да, у нас радиолокационное поле, низконаземное, разгромлено, мы его сейчас интенсивными темпами наращиваем. Сегодня в прифронтовой полосе обнаруживается все, и серьезные беспилотники там не летают. Самолетов ДРЛО у нас осталось семь из 31, которые оставил Советский Союз. Кто уничтожал эти самолеты – должны сейчас ответить за это. Сейчас мы обеспечиваем так называемое объектовое ПВО особо важных целей. Между этим объектовым ПВО есть «дыры», в которые противник пролетает – это данность. То, что противник начал бить в глубину, диктуется двумя факторами – то, что у него появились дальнобойные дроны, и то, что у него теперь мало шансов нанести удары по районам, которые находятся в западной части России, поскольку там ПВО сшибает эти беспилотники достаточно надежно. Сейчас будут также наращиваться средства ПВО и прикрывать там, восстанавливается производство самолетов А-50 – они дают возможность обнаружить на малых высотах цели, в это же время наращивается производство беспилотников радиолокационного дозора «Гермес». Конечно, прикрыть все объекты во всех городах очень проблематично. Но производство будет наращиваться, по-другому никак не получится», – отмечает Сивков.

По мнению председателя правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковника запаса Романа Шкурлатова, кроме того, собственникам тех же нефтеперерабатывающих заводов стоит самим озаботиться о безопасности этих объектов. К слову, для этого законодательно предусмотрены все нормы. Еще в 2022-м году ведомственной охране разрешили сбивать беспилотники, если их сочтут угрозой объекту, а в этом году правительство одобрило такие действия и для сотрудников ЧОПов:

«Упреки в сторону ПВО не по адресу, потому что удары наносятся БПЛА, которые как правило не попадают в сферу противодействия ПВО страны. Безусловно, рубежи войсковой ПВО в глубину России не развернуты, она дислоцируется ближе к фронту. А ПВО страны заточена совершенно под другие цели – это крупные летательные аппараты, крылатые ракеты и прочие большие объекты. Беспилотники, даже с размахом крыльев 5 метров, они просто не подпадают под цели ПВО страны. Конечно, те же «Панцирь-С» возле каждого НПЗ не поставишь. В условиях крупномасштабного конфликта они нужны, в первую очередь возле линии боевого соприкосновения и в приграничных областях, которые находятся постоянно под угрозой применения ракет противника. Но, вместе с тем, как одно из решений, которое может принять бизнес, а это не бедные предприятия, – мне кажется, они могут себе позволить нанять частные охранные предприятия, несколько смен мобильного ПВО. По сути это джип с открытым кузовом, наваренные прожектора зенитные. Вспомним опыт Великой Отечественной войны – прожектора и пулеметные турели, зенитные установки. Все это наваривается на пикапы, и они курируют вокруг НПЗ. Заметили – нанесли поражение. И второе, что намного проще и не требует согласований – это оборудовать НПЗ современными средствами РЭБ, которые позволяют своевременно обнаружить и подавить беспилотные летательные аппараты».