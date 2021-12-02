Зеленский решил поделить зарубежных украинцев на два сорта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины внес в парламент законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры за рубежом. Правда, такой возможности гарантированно будут лишены украинцы, проживающие в России.

Соответствующая инициатива, передает корреспондент «ПолитНавигатора», была озвучена Зеленским вчера в выступлении перед парламентом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», – сказал Зеленский.

Примечательно, что выступая перед представителями украинской диаспоры в США, Зеленский заявил, что нельзя предоставить гражданство всем этническим украинцам, поскольку многие из них живут в «недружественных странах».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подверг резкой критике инициативу Зеленского.

«Сделать для какой-то отдельной страны двойное гражданство — такого нет. Да, в этих странах живет много украинцев. А в России их меньше, что ли? Он хочет так украинцев на первый и второй сорт поделить?», – сказал депутат «Известиям».

В свою очередь глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что Зеленский делает ставку на эту идею, исходя из грядущих президентских выборов 2024 года.

«Думаю, ему подсказали эту идею, ссылаясь на пример Молдавии, где на выборах за Майю Санду проголосовали молдаване, которые живут и работают в Европе. Если эти люди получат украинский паспорт и право голосовать, то ясно, что они поддержат противников России. Но это длинная история, и не факт, что она будет реализована», – говорит Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава МИД Украины требует наказывать «за двойное гражданство со страной-агрессором»