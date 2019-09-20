Зеленский решил замаскировать оскал украинского национализма

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая киевская власть не изменит постмайданный русофобский курс, поэтому задача президента Владимира Зеленского – лишь замаскировать агрессивный украинский национализм.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил политолог Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, что стратегически Украина привержена тому курсу, который ей был придан после Майдана. После государственного переворота она двинулась в определенную сторону, как во внешней, так и во внутренней политике, и Зеленский лишь корректирует этот курс.

Это такой украинский национализм с человеческим лицом, как раньше говорили социализм с человеческим лицом. Вот они вроде такие нестрашные, нет оскала, но содержание, по сути, не меняется, и ждать какого-то концептуального разворота – для этого нет оснований. Для этого нужна очень серьезная работа, которая, к сожалению, не проводится», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-нардеп Сергей Лещенко заявлял, что новый президент Украины, вопреки ожиданиям, приятно удивляет праворадикалов и сторонников экс-президента Петра Порошенко.