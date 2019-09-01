Зеленский: Русский язык нужен только старикам

01.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский дал понять, что не намерен отменять принятые во времена Петра Порошенко дискриминационные законы, нарушавшие права русских граждан, а также представителей других национальностей. Вместо этого Зеленский предлагает некий новый закон «о защите национальных меньшинств». Причем, Зеленский считает вопрос актуальным только для представителей старшего поколения – молодежь, по его словам, уже успешно подвергнута украинизации и готова отказаться от родного языка в СМИ, образовании и других сферах общественной жизни.

Об этом Зеленский сказал в интервью по поводу 100 дней пребывания на должности главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что должен быть законопроект про защиту прав меньшинств. И там должно быть все выписано. Их язык, их религия… Если для человека украинский язык не родной, но он пытается его знать. А для него родной язык – татарский, русский, венгерский – какая разница? Да дети уже этого человека – все говорят по-украински. Или внуки. А если человек этот работал 40, 50 лет на эту страну? Если так было, что он работал на Украину, когда она была еще в составе СССР? Он что, не такой человек? Что-то изменилось? Поэтому нужно защищать права меньшинств. Найти модель, про которую я сказал», – Зеленский, таким образом, дал понять, что никакой модели решения проблемы у него до сих пор нет.

Интересно, что он тут же упомянул о том, что ожидает критику в связи с вопросом прав меньшинств, хотя незадолго до этого, в этом же интервью, утверждал, будто его не волнует падение популярности из-за продолжения курса на конфронтацию с Россией.

«Очень сложный вопрос. Какое бы ни было принято решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно», – сказал Зеленский о проблеме языка.