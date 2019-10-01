Зеленский с ходу пошёл на нарушение формулы Штайнмайера

01.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский на собранном сегодня экстренном брифинге, где объяснялся по поводу подписания формулы Штайнмайера украинской стороной, в угоду и с надеждой избежать гнева националистов, озвучил несколько тезисов, которые идут вразрез с Минскими соглашениями.

Об этом в своем блоге обращает киевский журналист Игорь Гужва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрел брифинг Зе. Тяжелое чувство. Цитата: «Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет».

Согласованный текст формулы Штайнмайера, который накануне появился в СМИ, ничего не говорит о «выводе войск». Там вообще о войсках ничего не говорится. Также как и о передаче Украине контроля над границей.

Там есть только выборы и введение после них особого статуса. Все.

Любые другие пункты являются новыми к этому тексту и полностью обнулят то, что сейчас согласовано.

Также как и озвученная идея принять новый закон об особом статусе. Это вообще может похоронить весь процесс. Будем надеяться, что Зе что-то напутал и имел в виду принятие специального закона о выборах на Донбассе. Если же нет – то тогда все, что сейчас происходит, – это вообще ни о чем.

Но хуже всего то, что Зеленский не говорит правду, выдумывая какие-то новые условия, которые он ни с кем не согласовывал.

Вероятно, он боится сказать, как есть все на самом деле. Что выборы – это первый этап мирной реинтеграции региона и прекращения войны. Что они будут проходить без передачи контроля над границей. Но это необходимо, чтоб запустить процесс. А потом будут изменения в Конституцию и окончательная реинтеграция. Как это и записано в Минских соглашениях.

А раз боится сказать, то, вполне вероятно, побоится и сделать», – констатировал Гужва.