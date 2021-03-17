«Зеленский считает нас чурками, а русских – братьями!» – истерика Муждабаева

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Политика украинского руководства по Крыму неприемлема и унизительна, потому что не учитывает интересы меджлисовцев.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил беглый российский либерал, замдиректора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой стратегии не упомянуты крымские татары как коренной народ Украины, как одна из государствообразующих наций в этой стране. В этой стратегии не учтены никакие ни нынешние жуткие проблемы, с которыми мы столкнулись – как помогать нам в этой ситуации, когда большая часть находится в оккупации, ни будущее.

То есть, нам, как политической нации, фактически отказывают в праве на существование. Они даже не напрягаются до такой степени, что в августе собирают эту Крымскую платформу, но при этом даже не удосуживаются позвонить главе меджлиса Рефату Чубарову, или лидеру нашего народа Мустафе Джемилеву. Их просто, как школьников, ставят перед фактом – вот вам стратегия, идите, действуйте, как мы скажем», – жалуется меджлисовец.

Муждабаев добавил, что утвержденная офисом Зеленского крымская стратегия выглядит как планы освобождения Польши во время Второй мировой войны, разработанные без участия поляков.

«Я не хочу читать эту стратегию, потому что это унизительно и для меня, и для наших лидеров. Это отношение ко мне, отношение к каждому крымскому татарину – то есть вторичное. То есть, подуло ветерком совка и домайдановой Украины, когда русские всегда были братьями, а крымские татары – опасными чурками, с которыми лучше не иметь дела, и которые мечтают, чтобы Крым был в Турции», – добавил меджлисовец.