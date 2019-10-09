Зеленский сделал второй шаг к капитуляции Украины

09.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация добивается полной капитуляции, дестабилизации и окончательного уничтожения Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

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«Зеленский сказал, что Украина будет согласовывать условия особого статуса Донбасса с Россией. Как вы это оцениваете?», – поинтересовалось издание.

«Наверное, это второй шаг к капитуляции. Первый – это принимать «формулу Штайнмайера». Мы знаем, какие условия России: полная капитуляция Украины, возможность получить все рычаги, которые не позволят Украине дальше двигаться по пути в ЕС и НАТО и смогут дестабилизировать Украину, как некоторые говорят, разрушить само украинское государство как таковое», – сказал Лауринавичюс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после подписания Киевом на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера», прописывающей порядок предоставления Донбассу особого статуса, на Украине начались протестные акции праворадикалов под лозунгом «Нет капитуляции».

В итоге им удалось сорвать утвержденный ранее отвод войск в согласованных районах на линии соприкосновения.