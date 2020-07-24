Зеленский – шоу-пародия на Черномырдина – Джангиров

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Зеленский откровенно рисковал, выполняя требования луцкого террориста, и своими действиями он мог породить новых потенциальных преступников, которые в будущем потребуют чего-то большего, чем безобидный призыв к просмотру фильма.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский политический эксперт и журналист Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что власть сама понимает, что что-то рискованное произошло, потому что вы наверное видели толпу ботов, которая набежала, как мудро и правильно поступил президент. Переквалифицированные из порохоботов в зелеоботов – кстати, это тоже забавные персонажи, которые сравнивают с «Норд-Остом» – вот, как мудро [Зеленский] поступил.

Вы знаете, что рискованно он поступил, потому что он вступил в контакт с террористом. Ну, понятно, что ситуация, когда «Слышите ли Вы меня, товарищ Басаев?» – это говорил Черномырдин, это было более унизительно, разумеется. Мы помним, в каком разваленном состоянии была Россия», – заявил Джангиров.

«На самом деле то, что президент общается с человеком, захватившим заложников и выполняет его требования, тоже не лучший показатель. Я по этому поводу хочу сразу сказать: если я в ближайшие пару лет сойду с ума и под действием каких-то психотропов чего-нибудь захвачу, то я прошу мою просьбу – а я, конечно же, обращусь к президенту с просьбой, чтобы сыграть на рояле, я прошу в меня стрелять», – иронизировал эксперт.

«Вы троллите сейчас, понимаете? Вот вы думаете, что это все было искусственно?» – уточнила ведущая.

«Я не говорю, что это искусственно, я говорю о последствиях. Не имеет значения, было ли это искусственно. Президент с ним разговаривал, его просьбу выполнил, следующая будет просьба, как из «Черного зеркала» –если вы помните. Чтобы спасти принцессу премьер в прямом эфире трахает свинью», – напомнил Джангиров.

«Я не осуждаю президента, я просто очень боюсь, что произошло худшее. Ему предложили сделать этот выбор, и президент поступил как человек, а не как президент. В данном случае это две разницы, тем более, я вам честно скажу, самый главный вывод в данной ситуации, факт переговоров президента с заложниками и выполнением из его просьбы (пусть безобидной) – это свидетельство полной некомпетентности силовых органов.

Более того, если это постановка, это тем более показатель некомпетентности силовых органов – если для решения каких-то своих проблем они идут на постановку, которая может спровоцировать лавину таких же вот действий», – заключил политолог.