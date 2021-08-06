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06.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Западная Украина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский словами о Донбассе запустил процесс отторжения западных территорий Украины – эксперт

Новости УкраиныВчерашнее заявление президента Украины о том, что все, кто считает себя россиянами, должны выехать...

Вчерашнее заявление президента Украины о том, что все, кто считает себя россиянами, должны выехать в Россию, противоречит Конституции и является опасным для жителей других регионов. Например, Бессарабии, на которую имеет аппетиты Румыния, Закарпатье, где выдают паспорта Венгрии или Львовской области, где сильны позиции Польши.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил политолог Алексей Буряченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть признаки нарушения Конституции, в том числе в этом законопроекте, который сейчас в Верховной раде, о том, чтобы за наличие российского паспорта лишать украинского гражданства. Если он будет принят, то конечно, найдутся политические силы, которые обоснованно подадут соответствующее обращение в Конституционный суд, и, скорее всего, Конституционный суд, если, конечно, соберется, вынесет решение о неконституционности данной инициативы…

Я понимаю, что мы живем в правовом государстве, и закон должен быть один для всех. Давайте, вспомним простые примеры – Бессарабия, там румынская, болгарская историческая территория. Там также раздаются паспорта…

Тернопольщина, Львовщина – очень много тоже, больше польских, а Закарпатье – больше венгерских. То есть, выходит, что это за диверсификация. Мы понимаем, почему такая она – потому что Россия – агрессор, потому что оккупант, потому что такая может быть государственная политика. Но оно должно быть все равно в правовом поле», – заявил Буряченко.



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