Зеленский снова едет на Донбасс

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Донецкую область, в частности город Мариуполь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы Украины.

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“В субботу, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, программой предусмотрено посещение города Мариуполь. Подробности визита пока что не сообщаются.

Напомним, в свой предыдущий – первый визит на Донбасс Зеленский ограничился пребыванием на позициях военных., что стало предметом его критики в СМИ. Вероятно, что в этот раз программа поездки будет включать и встречи с гражданским населением. Напомним, на президентских выборах в первом туре Зеленский получил в Донецкой области 25 % а во втором – почти 90 % голосов избирателей.