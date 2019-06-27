Зеленский снова излился антироссийской желчью

27.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил меджлисовцев с днем крымско-татарского флага, назвав полуостров «оккупированным Россией».

Копию письма, направленного главой государства в своем блоге опубликовал руководитель запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский пишет, что Россия настроена на «уничтожение» крымских татар, а заканчивает свое письмо лозунгом украинских националистов.

«Особую актуальность этот день приобрел в условиях российской оккупации Крымского полуострова – родины крымско-татарского народа. Издеваясь над правами и свободами человека и осуществляя акты дискриминации по национальному и религиозному признаку, Россия решительно настроена на уничтожение его самоидентификации», – пишет Зеленский.

Президент также добавил, что «каждое важное историческое событие проходило в солидарности крымских татар с украинским народом», подчеркнул, что считает, что «Крым – это Украина» и заканчивает лозунгом «Слава Украине».

В то же время сами крымские татары признают, что Россия за 5 лет дала крымским татарам больше, чем Украина за 20.