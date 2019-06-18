«Зеленский, собирай Совбез!» – антироссийская истерика в Раде

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Приобретение телеканала «ZIK» соратником кума президента РФ Виктора Медведчука депутатом от «Оппоблока» Тарасом Козаком является большой опасностью для Украины, президент Владимир Зеленский должен собрать заседание Совбеза.

Об этом в ходе согласительного заседания Верховной Рады заявил спикер парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе мы узнали, что кум Путина стал собственником всеукраинского телеканала. В руках пророссийской марионетки, прямо или опосредованно, находится уже несколько общеукраинских каналов, и это вызывает определённую тревогу у всех украинцев, потому что в гибридной войне информационная война является одним из ключевых направлений атак на Украину», – сказал Парубий.

Председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак также рассказал о «большой опасности» от телеканала в руках Медведчука.

«Пропутинские силы установили контроль над ещё одним телеканалом, продолжая захватывать информационное поле страны. Телеканал «ZIK» теперь принадлежит окружению кума Путина Медведчука, становится инструментом влияния в руках новых собственников, которые позорно ездят в кремлёвские приёмные, не смотря на длящуюся более пяти лет войну и 13 тысяч погибших соотечественников от рук российских боевиков.

«ZIK» – третий телеканал в руках российской пятой колонны. И мы должны понимать – завтра и послезавтра таких каналов станет ещё больше, если ответственные государственные силы не будут противостоять информационной оккупации. Это реальная опасность, причина бить тревогу.

Фракция «Народный фронт» обращается к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленного созыва совета СНБО для рассмотрения вопроса информационной безопасности, с максимальным информированием народа о принятых решениях», – возмутился нардеп.