09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский сохранил практически всех послов, назначенных Петром Порошенко


Президент Украины Владимир Зеленский с приходом во власть не стал менять украинских послов со старыми внешнеполитическими взглядами и решил продолжить политику своего предшественника.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда я вернулся на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах, я узнал, что за два дня до выборов в Верховную раду, новое правительство хотело уволить несколько десятков послов, мотивируя это тем, что старая внешняя политика бывшего президента им не нужна.

И хотели провести ряд политических назначений, таких людей, которых я бы сам не назначил. Но Зеленский передумал, и сейчас в основном все послы, которые работали, продолжают работать и дают результат для страны», – доволен Чалый.

Напомним, ранее аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский заявил, что если проанализировать реальные действия президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, то становится понятно, что он ничем не отличается от своего предшественника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть