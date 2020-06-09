Зеленский сохранил практически всех послов, назначенных Петром Порошенко

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский с приходом во власть не стал менять украинских послов со старыми внешнеполитическими взглядами и решил продолжить политику своего предшественника.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я вернулся на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах, я узнал, что за два дня до выборов в Верховную раду, новое правительство хотело уволить несколько десятков послов, мотивируя это тем, что старая внешняя политика бывшего президента им не нужна.

И хотели провести ряд политических назначений, таких людей, которых я бы сам не назначил. Но Зеленский передумал, и сейчас в основном все послы, которые работали, продолжают работать и дают результат для страны», – доволен Чалый.

Напомним, ранее аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский заявил, что если проанализировать реальные действия президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, то становится понятно, что он ничем не отличается от своего предшественника.