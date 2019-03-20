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20.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский совершил непростительную ошибку

Украинский комик Владимир Зеленский, лидирующий в президентских рейтингах, перестает быть универсальным кандидатом, которого каждый наполнял своим содержанием .

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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По его словам, президент Порошенко ведет себя наиболее активно, поскольку он и его команда понимают, что их ждет в случае проигрыша.

“Что касается Зеленского, то он сделал недопустимую ошибку. Во вторник он сделал намек на свою команду. Рядом с ним появились одиозные, с точки зрения избирателя, Айварас Абромавичус и народный депутат Сергей Лещенко. Эти люди вряд ли добавят популярности самому Зеленскому.

Если раньше он был универсальным кандидатом, которого каждый наполнял своим содержанием, то сейчас он внес некоторую конкретику, которая потенциально может отпугнуть избирателя. Вообще главная проблема Зеленского в том, что как только он начинает говорить — он теряет поддержку, поэтому ему важно не давать избирателю конкретики. В нем хотят видеть героя сериала «Слуга народа», а не реального Владимира Зеленского”, – резюмировал Бондаренко.

Кроме того, Зеленский, как сообщал “ПолитНавигатор”, поддержал одиозную и.о. главы Минздрава Украины американку Ульяну Супрун.

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