Зеленский совершил первую серьезную ошибку

09.01.2019, Киев, Игорь Петров

Подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому комик Владимир Зеленский допустил первую серьезную ошибку, предложив избирателям прислать ему свои инициативы, чтобы на основе их составить президентскую программу для участия в выборах.

Об этом в видеоблоге рассуждает украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский обратился с кличем к народу: «давайте, расскажите мне, что вам предложить». И вот это – самая его первая серьезная ошибка, которую он сделал. Потому что к избирателю нельзя выходить с подобного рода предложениями.

Избиратель – это женщина, которая, как мы знаем, любит инициативу, которая хочет, чтобы за ней ухаживали, а не чтобы она ухаживала… Женщина хочет быть принцессой и хочет соответствующего внимания.

Поэтому Зеленский должен быть в роли принца и должен приходить с конкретикой, говорить, что и как он хочет, лаконично, красиво, а не ждать обратной связи со стороны масс», – сказал политолог.