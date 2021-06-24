Киевский депутат призвал начать тотальную подготовку детей к войне с Россией

24.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Всех украинских детей, начиная со школьной скамьи, необходимо забирать на обучения в нацистские организации и готовить к войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Eco TV» заявил депутат Киевсовета от националистической партии ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине возобновляли советский призыв, призываются семь тысяч в Вооруженные силы и пять тысяч в Национальную гвардию, которые возят заключённых. Мы же настаиваем на том, что каждый мальчик и девочка со школьной скамьи должен входить в национально-патриотические организации, проходить полноценный военный курс. Должна быть создана система всеобщей территориальной обороны. Такую большую страну, как Российская Федерация, не сможет победить никакая украинская армия. Только объединившись, вся украинская нация может это сделать», – сказал Сиротюк.

Напомним, ранее в организованном неонацистским полком МВД Украины детском «военно-патриотическом» лагере «Азовец» объявили о начале подготовки к сезону летних лагерей.