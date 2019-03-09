Зеленский спутал планы сателлитам Ахметова

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Объединение лидера партии «Наши» Евгения Мураева с кандидатом в президенты Украины Александром Вилкулом (который считается ставленником олигарха Рината Ахметова) – запоздалая реакция на переток голосов избирателей Юго-Востока к шоумену Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё до выдвижения Зеленского, я говорил, что если не будет единого кандидата от Юго-Востока, то этим кандидатом станет Зеленский. Собственно говоря, так и происходит.

И в целом такое объединение может каким-то образом задержать уходящий к Зеленскому электорат у кандидатов, выражающих в большей степени [интересы Юго-Востока].

Посмотрите, этот кандидат (Вилкул – ред.), выражающий интересы, а Зеленский – кандидат, представляющий Юго-Восток. Это немного разные вещи. Зеленский – это «свой парень» с Юго-Востока, а эти люди, как полагается, представляют более глубокие интересы», – заявил Джангиров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на самом деле, обыватель ошибочно воспринимает Зеленского как кандидата, который будет проводить линию в отношении Юго-Востока, радикально отличающуюся от политики нынешнего националистического режима.

«Самый важный момент в симулякре Зеленского — его встроенность в систему русофобской и вообще человеконенавистнической власти на Украине. Вопрос ведь не только в его кукловоде Коломойском, который публично гордится своей причастностью к событиям 2 мая, но готов их повторить, причём явно по всей Украине.

Сам Зеленский и его «квартальная банда» в 2010-2013 годах были одним из инструментов раскачивания ситуации в стране накануне Майдана, а с 2014-го стали машиной разжигания ненависти к «неправильным» регионам и согражданам, а также к России», – напоминал ранее политолог Олег Хавич.