Зеленский стал фактором смерти повсюду – Соскин

Вадим Москаленко .  
31.07.2023 18:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


За полтора года жители украинских городов должны привыкнуть к тому, что куда приезжает их президент Владимир Зеленский, вскоре начинают гибнуть люди.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За полтора года жители украинских городов должны привыкнуть к тому, что куда приезжает их...

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«Сегодня опять пришла расплата в Кривом Роге. Жители Кривого Рога и других городов, где ездит Зеленский, никак не могут понять, что Зеленский как явление, и жизни этих людей, несовместимы.

То есть, Зеленский фактически как фактор смерти. Если столько раз это произошло, и происходит, это не является случайностью.

И надо, в конце концов, эти уроки выучить, потому что они чреваты для вас гибелью, потерей имущества, и всего остального.

Я думаю, что следующим будет Ивано-Франковск, где он [Зеленский] был. Ивано-Франковск, видимо, слишком хорошо живёт. Вот, Кривой Рог сегодня почувствовал Зеленского на себе», – сказал Соскин.

Напомним, накануне ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу.

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