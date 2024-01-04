Зеленский стал посмешищем, – украинский политолог

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Несмотря на богатый актёрский опыт, все выступления украинского президента Владимира Зеленского с громкими прогнозами и обещаниями побед за последние месяцы оказались провальными, и теперь вызывают у населения либо раздражение, либо смех.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» завил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается выступлений Зеленского – не везёт ему в последнее время. Может быть, мы стали тщательней прислушиваться к его заявлениям, стали более придирчивы. Но, начиная с сентября у него не было удачных выступлений – провальная пресс-конференция, было очень много заявлений, которые просто вызывали смех у многих. Очевидно, народ перестал воспринимать его как актёра разговорного жанра, и начал воспринимать как политика. И поэтому каждое слово начали воспринимать не эмоциями, а разумом», – сказал Бондаренко. Он отметил, что украинский президент и его команда оторваны от реальности. «И думаю, этого не понимают в Офисе президента. У него очень хорошие спичрайтеры, которые готовят хорошие выступления, берущие за сердце. Но они очень далеки от осознания того, что он говорит разумом. А как только люди начинают вслушиваться, начинают разбирать по деталям – оказывается, что смысла нет», – подытожил политолог.