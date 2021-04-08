Зеленский стал преемником Порошенко по циничной торговле с «агрессором»

08.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Продажа «Кварталом 95» находящемуся под санкциями СНБО Украины российскому каналу СТС прав на показ телесериала «Папик» напоминает политику прежнего президента Петра Порошенко, который зарабатывал в России деньги.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – это преемник Порошенко, причем по всем статьям. Начиная с того, что он гарантировал безопасность Порошенко, и мы увидели, что никто его не тронул и не собирается трогать, заканчивая тем, что он проводит ту антисоциальную политику, которую начал Порошенко. Ну и зарабатывает вместе с русскими. То есть делает то же, что делал Порошенко. Они – одинаково циничные люди. У них есть разговоры для холопов – «агрессор, мы с агрессором воюем» и так далее. А другой рукой он продолжает бизнес и зарабатывание денег», – отмечает эксперт.

«Мы можем сказать, что с моральной точки зрения это просто ужасно. Но им наплевать на моральную точку зрения. Что один 5 лет пробыл президентом и не собирается больше оставаться президентом, что второй», – сказал политолог.

По его мнению, Зеленский не мог не знать о том, что сериал продается в Россию.

«Это точно так же, как Порошенко не знал, что у него работает Липецкая фабрика», – считает Корнейчук.

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