«Зеленский станет дуче-фюрером. Верещук возглавит СС» – Соскин

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский для сохранения власти хочет заручиться поддержкой силовиков, фактически превратив Нацгвардию в аналог штурмовиков Третьего рейха, а «движение национального сопротивления» – в СС.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ранее депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по госбезопасности и обороне комитета Верховной рад по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявила о готовности возглавить минобороны.

«Работая в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке я прекрасно понимаю, в чем нуждается армия, когда мы говорим о реформировании. Министерство обороны – это политический орган, где во главе должен стоять политик», – сказала депутат в эфире «Украина 24».

В свою очередь Соскин отметил, что это не такая уж фантастическая идея.

«Верещук, в принципе, для Запада в плане гендерной политики (у них вице-президент женщина) чрезвычайно подходит. Плюс – экспрессия, выразительность, политический, военный опыт и прочие спецопыты, и мужа её. То есть она подходит по всем параметрам. Ей только надо в этом форте, где американских капралов, сержантов морской пехоты готовят, пройти 90-дневный курс, и тогда она вообще будет суперминистром обороны… Плюс Верещук занимается «движением национального сопротивления». То есть это формирование бригад и штурмовых отрядов – ещё одно звено, с помощью которого Зеленский хочет установить собственную власть», – заявил Соскин.

«Если брать аналог Гитлера, это даже не штурмовики, это эсэсовцы должны стать. Но тут вопрос – может, Нацгвардия стать СС, а «национальное сопротивление» станет штурмовиками. И тогда вопрос, кто выполнит роль Гестапо? Зеленский к этому готов, и я так понял, что у него есть люди, которые хотят из него сделать нового маленького «volks Duce- Führer-а», – добавил украинский эксперт.

Напомним, ранее Верещук в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову пожаловалась, что украинцы ненавидят эсэсовцев.