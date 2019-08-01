Зеленский станет главным экспортером заразы в Русский мир

05.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Российским властям не стоит недооценивать команду нового украинского президента Владимира Зеленского, способную распространить искусную пропаганду и демагогию на территорию Донбасса и всей России с помощью нового русскоязычного телеканала.

Об этом на патриотическом форуме «Донузлав-2019» рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора» один из лидеров «Антимайдана» в Запорожье Владимир Рогов.

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«Экспорт заразы в Русский мир не остановлен, он только увеличится и ускорится. Я напомню, сейчас уже вслух заявлено о необходимости создания «Ukraine Today» – русскоязычного телеканала, который будет вещать через спутник, в интернете, и это не унылый вариант того, что было создано при Порошенко и имело 50-70 просмотров, это качественная машина информационных диверсий, вбросов и работы с русскими людьми Донбасса, народных республик и всей остальной большой России.

Почему? Потому что точек натяжения немеряно, проблем немеряно, не все они решаются или решаются не в срок. Естественно, на недовольствах и проблемах данных людей можно неплохо паразитировать и раскалывать российское общество в широком смысле этого слова.

Я напомню, что Зеленский перед выборами, когда он еще не был наделен властью и не был искушен западными кураторами, отвечая на вопрос, как он будет работать с Донбассом, сказал: «Мы будем вести информационную войну». Сегодня вы этих слов от него не услышите, но это не значит, что это не будет осуществляться.

И не надо недооценивать эту команду-банду по той простой причине, что именно они являются создателями самых популярных юмористических передач, телесериалов и массы продуктов, которые особенно молодое поколение воспринимает достаточно легко и позитивно. Во всех этих передачах заложены десятки и сотни смыслов, которые в любой момент могут всплыть как подснежники после схода снега.

Можно найти массу вещей, которые закладывают противостояние», – отметил собеседник.