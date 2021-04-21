Зеленский «стреляет себе в ногу» обращением к Путину

21.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину по факту было адресовано официальному Киеву.

Об этом в своем блоге написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы Владимир не корчил из себя Володимира и не старался быть украинцем, но очевидно ему куда комфортнее говорить на русском. Ну а теперь по пунктам.

«И что нельзя кого-то защитить, нападая, и что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно».

Да! Да, черт побери! Я вот не понимаю, ты настолько говорящий болванчик, что даже не понимаешь, что твои слова адресованы тебе же самому?! Или ты хочешь сказать, что танки отправила на мирных протестующих, которые массово, но мирно в 2014 году требовали не отделения, а федерализации, Россия, а не Украина? Или, может, ты – лицемерный ублюдок, хочешь сказать, что можно освободить ЛДНР, снайперски отстреливая пенсионеров или сбрасывая с беспилотников бомбы на детей?

Давай дальше. «Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее».

Да ёшкин же ты кот! И тут Володимка прав! Потому что Россия, помня великое общее прошлое, в принципе смотрит в будущее, а Украина, отказавшись от великого общего прошлого, строит государство, основанное на идеологии Бандеры и пещерного национализма, которая полностью исчерпала себя в 1945-м!

У Украины всё из дикого, рагульского прошлого – единственно где мы реально работаем на будущее – это по взятию новых и новых кабальных кредитов, которые обрекут еще даже нерожденные поколения украинцев на нищету и роль уборщиц, проституток и прочей дешевой рабочей силы для богатеньких европейцев», – пишет Журавко.

Политик также высмеял предложение Зеленского встретиться с Путиным на «украинском Донбассе». В этом случае, по мнению Журавко, Зеленскому появится масса охраны, чтобы защитить его от разъяренных жителей ЛДНР, территорию которых уже семь лет обстреливают украинские войска.

«Это просто такой идиотизм и стрельба себе в ногу! Да, по пафосу тут ему надо поставить «пятерку», но думал ли хоть кто-то, что будет если Путин согласится?

Донецк ведь, например, и Украиной и Россией признан частью Украины. Представьте если Зеленский приедет в Донецк – что он ожидает там увидеть? Людей которые за него? В оккупации и жаждут вернуться в Украину? Нет, конечно? Он увидит огромное количество охраны – солдаты ЛДНР будут охранять его, чтобы его местные жители не растерзали, за все то, что украинская армия им делает эти 7 лет.

И ведь туда приедут украинские и международные СМИ – и будут вынуждены рассказывать что там нет никакой оккупации, и что реальные местные, а не всякие там Арестовичи не хотят ни Украины, ни войны! Эээээхххх, вот пустили дурачка во власть, который привык к пафосу и шуткам-прибауткам, но не привык продумывать свои слова даже на полшага вперед», – резюмировал Журавко.