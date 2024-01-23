Зеленский своим указом создал базу для финансирования терактов и диверсий в России

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Россия, Украина


Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», подписанный президентом Украины, является правовой основой для финансирования операций на территории России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», подписанный президентом Украины, является правовой основой для...

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По мнению Бортника, таким образом Украина сможет выделять деньги экстремистам из запрещенного в России РДК и прочим подобным организациям.

«Принятие такого указа создает правовую почву. Для чего, как вы думаете? Это правовое обоснование чему?.. Это правовое обоснование на самом простом уровне – выделение денег, помощи разного рода проукраинским, украинским организациям на территории России, субсидирование их, финансирование их. Самое простое и очевидное», – сказал эксперт.

«А на более широком уровне это определенная заявка на цивилизационную принадлежность этих земель именно Киеву. Сейчас этот указ позволит финансировать украинские организации, работать украинскому подполью и финансировать украинское подполье или проукраинское подполье.

Тот же РДК, «Российский добровольческий корпус», будет теперь по-другому их правовой статус определяться. То есть он создает поле для новой юридической действительности как минимум с точки зрения Украины и наших западных союзников», – заявил Бортник.

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