Зеленский сжигает мосты и запускает сценарий обострения

03.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский открыл «ящик Пандоры», подписав запрет на вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые ассоциируются с депутатом Верховной рады, одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом в эфире своего блога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несомненно, это решение будет иметь далеко идущие последствия, потому что очевидно, что оно приведет к очень серьезному витку напряженности в Украине, потому что Медведчук и ОПЗЖ сейчас будут играть на повышение ставок, будут пытаться мобилизовать свой электорат. За Медведчука наверняка вступится Россия. И Зеленский, я не знаю, насколько он осознает, что сделал, он перешел своеобразный Рубикон, поскольку отыграть ситуацию назад не получится, он подписывается, по сути, под однозначную смычку с американцами.

Дальше нужно будет уже жать на педаль газа до конца, потому что петлять уже не получится. Очевидно, что эта ситуация повлечет за собой обострение напряженности по Донбассу. Более того, мы видели, что обе стороны совершали действия, которые показывали недовольство «Минском»…

Я уверен, что он до конца вообще не понимает, какие процессы он запустил, и что эти процессы могут прямо привести к его падению, и он закончит так, как закончил Голобородько в первом или во втором сезоне, когда он потерял власть. Вот здесь может быть точно такое же, потому что это запуск новой волны общественно-политического, экономического кризиса, перевод его в более жесткую плоскость. У Зеленского не так много ресурсов для маневра, для того, чтобы чувствовать себя в устойчивой позиции», – заявил Романенко.