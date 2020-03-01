Зеленский тихо добивает УПЦ МП – эксперт

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

За время правления Владимира Зеленского дискриминация канонической УПЦ на Украине хоть и стала менее публичной и резонансной, однако не прекратилась и даже достигла своей завершающей стадии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявила юрист Леся Александриди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С момента принятия антиконституционных поправок к закону «О свободе совести и религиозных организациях», которым была урегулирована процедура принятия решения религиозными общинами о смене конфессии, прошло уже больше года.

На протяжении этого года мы все были свидетелями практической реализации этих норм по всей территории Украины. Самые жесткие прогнозы, которые высказывались экспертами, уже сбылись.

Обеспечение так называемой свободы волеизъявления всех членов религиозной общины, или всех верующих граждан посредством проведения общих собраний на практике трансформировалось в организованные местными организациями собрания жителей территориальных общин, активистов, бюджетников, каких-то представителей военизированных формирований – всех, кого к этому процессу можно было привлечь.

В большинстве своём люди, не имеющие отношения к религиозной жизни, понимающие и черпающие информацию о церкви из СМИ – этим людям властью было дано право принимать решение о конверсионной принадлежности. Более того, и объяснили, что эти вопросы чуть ли не регулируют национальную безопасность страны», – отметила юрист.

Особенно она поразилась позиции некоторых «верующих» граждан, воспылавших ненавистью к священникам УПЦ, которых знали лично уважали долгие годы.

«Наиболее удивительная позиция тех граждан, которые действительно имели отношение к религиозным общинам. Священник, 20 лет прослуживший на приходе, который крестил, отпевал, причащал, венчал, вчера руки ему целовали, в одночасье превращается в агента Кремля, который организует, поддерживает, спонсирует какие-то военные действия, требами и свечками буквально», – возмутилась Александриди.

По её мнению, с приходом к власти Владимира Зеленского дискриминация канонической УПЦ продолжилась, и исправить ситуацию сможет только консолидация и активная позиция православных граждан.

«Возможно, исчезла (с приходом Владимира Зеленского – прим. ред.) открытая поддержка органов государственной власти, органов местного самоуправления, не организуются собрания, нет какого-то прямого подстрекательства к принятию решений.

Но в плане защиты прав верующих ничего не изменилось. Ничего не изменилось в судах, и, тем более, в Верховном суде, состав которого был избран ещё при Порошенко.

Есть такое мнение, что, если бы наши люди были более сплочены в своей гражданской позиции, более активны в отстаивании своих конституционных прав, если б кто-то взял на себя ответственность и благословил какие-то протесты, у нас всё могло бы быть по-другому. Возможно.

Но мне кажется, что мало кто из верующих в свободное время заходит на сайты судебной власти, в судебные реестры, и смотрят, что же такого напринимали наши суд, или как движутся судебные действия в уголовных производствах», – резюмировала юрист.