Зеленский требует от Лукашенко отдать россиян в лапы СБУ

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

Украина рассчитывает на экстрадицию из Белоруссии «боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств… Действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны», – говорится в сообщении.

О том, что реакция на требование Украины об экстрадиции бывших ополченцев Донбасса со стороны Белоруссии не однозначная свидетельствует вчерашний репортаж на главном государственном телеканале страны «Беларусь-1».

С одной стороны, сообщается, что продолжаются консультации. Обслуживающие режим Александра Лукашенко пропагандисты продолжают называть задержанных россиян «боевиками Вагнера», которые хотят дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Доказательств этого вновь не приводится, но делается особый акцент на то, что некоторые и задержанных воевали на Донбассе – в кадре демонстрируют их паспорта.

Звучат голословные обвинения от Следственного комитета Белоруссии и… МИД Украины. Щедро цитируется заявление украинского внешнеполитического ведомства о том, что «участники российских оккупационных сил» могут быть использованы в Белоруссии.

Белорусские комментаторы под роликом шокированы – раньше госТВ такой лексики в эфире не допускала.

Российский военкор Семен Пегов признается, что его «не покидает ощущение спектакля, причем, в театре абсурда».

«Сначала белорусская сторона говорит, что информацию о «ЧВКашниках» ей передала Украина. На “Миротворце” – сразу после задержания россиян – скоординировано и оперативно выкладываются данные ребят, воевавших на Донбассе.

Теперь Минск заявляет, что передает списки причастных к донбасской войне – Украине. Зачем? Если КГБ РБ их и так получила от СБУ, ну или получила наводку. Списки были опубликованы почти сразу же. К чему эти новостные поводы?

Такое ощущение, что Киев и Минск пасуют друг другу этот информационный мяч и ни одна из сторон толком не знает, что с ним делать. Как, наконец, забить гол. Значит, всё-таки боятся реакции Москвы? Или смакуют?» – написал Пегов в своем телеграм-канале.

Близкий к администрации белорусского президента политолог Алексей Дзермант признает, что на Украине задержанным под Минском россиянам в случае их выдачи грозят серьезные тюремные сроки.

«Лично моё мнение – не выдавать. Это и без того осложнит непростые в последнее время отношения Москвы и Минска, возможно, послужит точкой невозврата и окончательно похоронит наш Союз… Тут стоит подумать о сохранении поддержки Беларуси у глубинной, «красной» России, которая выдачу не поймёт. А нам нужна это поддержка ради сохранения и развития Союза», – написал Дзермант.

Российский политолог Евгений Минченко указывает, что в случае выдачи ополченцев Украине Минск перестанет быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку белорусские власти в этом случае продемонстрируют свою предрасположенность к одной из сторон конфликта.

«Выдача, конечно, возможна, но это просто радикальный разрыв отношений с Россией. Я думаю, что это такой вызов… А самое главное – это, по большому счету, похороны если не минских соглашений, то минского процесса, потому что, если это произойдет, то Лукашенко потеряет образ беспристрастного посредника, то есть он, очевидно, если это произойдет, встанет на одну из сторон конфликта… Я не исключаю, что тогда, видимо, вернется идея о том, что в качестве посредника Белоруссия должна быть заменена, например, Казахстаном», – сказал Минченко в интервью BFM.

Он также не исключил, что Россия не признает итоги президентских выборов в Белоруссии.

Накануне известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что история с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко.