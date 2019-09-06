Зеленский уничтожает парламентаризм – Хельсинский союз

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Проголосованный в украинском парламенте закон об отмене депутатской неприкосновенности позволит правоохранительным органам фабриковать криминальные дела против парламентариев и шантажировать их.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил директор адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полное снятие неприкосновенности – это разбалансировка власти, предоставление рычагов влияния исполнительной власти на законодательную, и это путь к уничтожению парламентаризма. Потому что сфабриковать криминальное дело против кого угодно очень легко. Я, человек, который занимается правами человека уже более 20 лет, очень хорошо знаю, как фабрикуются криминальные дела.

Это как будто депутаты отдали свои причиндалы в руки правоохранительных органов, и теперь правоохранительные органы могут крепко их держать. А если они ещё и подчиняются президенту, то таким образом мы имеем карманный парламент. Надо было ограничивать неприкосновенность, а не отбирать её полностью. А её убрали полностью», – сказал Захаров.