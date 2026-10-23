Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кокаинист Зеленский неспроста упорствует, отвергая приемлемые для России варианты сделки. Его расчёт – ухудшить ситуацию за счёт простых украинцев до такой степени, чтобы у т.н. «коалиции желающих» появился повод для ввода контингента на Украину.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Даже если всё отключат, он всё равно будет продолжать воевать по принципу: «Ну, больше украинцев погибнет». Это даже хорошо, с его точки зрения. Потому что последнее, на что может надеяться Зеленский, это поддержка европейских стран под лозунгом: «На Украине геноцид, гуманитарная катастрофа, надо спасать». Большие города начнут терять население. Это вполне можно подавать как гуманитарную катастрофу, настаивать на «гуманитарной интервенции для помощи пострадавшим». Появился Красный Крест, потом Иностранный легион для его охраны и так далее», – сказал Ищенко.

«Это будет повод показать там своих военных. Причём, в количестве недостаточном для того, чтобы Россия могла возмущаться. С другой стороны, флаг есть, форма есть, военные есть. Вроде бы как ЕС уже и отправил войска на Украину. А дальше, если это спустить на тормозах, контингенты будут увеличиваться, вооружение их будет утяжеляться, и через некоторое время вполне возможно уже начало строительства военной базы. На такой вариант Зеленский может рассчитывать, но для этого ему надо, чтобы работал принцип: чем хуже, тем лучше. Он по нему и живёт», – добавил политолог.

Зеленский прекрасно понимает, что надо сделать, чтобы прекратились обстрелы городов.