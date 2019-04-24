Зеленский упражняется в президентской риторике, называя жителей ЛДНР «зомби»

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент страны не имеет права называть часть населения «зомби», если он считает их гражданами своего государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель и публицист Михаил Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Послушайте, вот это ощущение эйфории, бездумной радости: «Пришёл новый человек», откуда оно? Чего вы от него ждёте? Он буквально вчера, обращаясь к жителям Донбасса, назвал их «зомби». Я не представляю, если бы президент России Путин назвал кого-то «зомби», чтоб премьер-министр Италии Джентилони назвал жителей какой-то провинции «зомби». То есть Зеленский продолжает эту линию – на Донбассе живут зомби, мрази, а где-то в Киеве, где он теперь будет хозяйствовать… Даже если он часть населения [назвал], будучи президентом страны, он не имеет права делать такие заявления», – отметил Шахназаров.