Зеленский утерся «пленками Гончарука». Коломойский выстрелил вхолостую

17.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сохранит свой пост, несмотря на обнародование скандальных записей, на которых он невысоко оценивает умственные способности президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на осведомленный о положении дел в офисе украинского президента источник.

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По его словам, публикация записей специально была подогнана под депутатскую встречу парламентской фракции «Слуга народа«.

«Группа Коломойского», вероятно, получила задание распространить компромат на премьера, который демонстрирует исключительную нелояльность по отношению к олигарху и его людям: идет на условия МВФ, который требует быть пожестче с олигархом, занимается ликвидацией разного рода схем не очень честного обогащения, дружит с руководством Нацбанка, который отобрал у Коломойского главный его актив — Приватбанк. Гончарук очень неудобный для Игоря Валерьевича человек, вот от него и пытаются избавиться», — сказал собеседник издания.

Он полагает, что люди, стоявшие за распространением записи, рассчитывали, что оскорбленный Зеленский отправит Гончарука в отставку.

При этом источник газеты говорит, что этот расчет не оправдался, а «президент достаточно спокойно отнесся к появлению записей, из чего можно сделать вывод, что Алексей Гончарук сохранит за собой премьерское кресло».

«Думаю, те, кто затеял эту историю с «пленками Гончарука», сыграли против самих же себя. Продемонстрировали, что ненавистный им премьер не замазан ни в каком серьезном деле, а значит, заслуживает доверия. Это очевидный провал той части президентской команды, которая пытается демонстрировать двойную лояльность: быть своей и для Зеленского, и для Коломойского», — резюмировал собеседник газеты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Сеть была выложена прослушка встречи премьера Гончарука с представителями финансового блока правительства. Премьер заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов и «тумане в его голове». При этом сам Гончарук назвал себя профаном в экономике и призвал придумать для президента какое-то правдоподобное объяснение роста курса национальной валюты.