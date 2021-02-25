Зеленский ужесточает «благодарность» Шария за поддержку

25.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

СБУ объявила в розыск блогера Анатолий Шария и лидера украинской политической партии, носящей его имя.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, Шарий не явился на допрос, а потому его и объявили в розыск.

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При этом в СБУ явился адвокат Шария, которому вручили ходатайство об избрании меры пресечения, которое далее будет направлено в суд.

Ранее СБУ объявила о подозрении Шарию, который якобы «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере».

При этом сам Шарий проживает в ЕС, где он получил статус политического беженца.

В свою очередь экс-депутат ВР сообщил в в своем телеграм-канале со ссылкой на свои источники, что «офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола».

«В этой новости прекрасно решительно все, особенно если помнить, как в 2019 году Шарий топил за Зеленского», – иронизирует блогер Борис Рожин.

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