Зеленский в депрессии наломал новых дров

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Минувшие выходные обернулись новым скандалом вокруг Владимира Зеленского, чье имя в последние дни склоняют мировые СМИ в связи с неудачным визитом в США, где рассекретили стенограмму переговоров украинского президента с американским лидером Дональдом Трампом, содержащую нелестные высказывания в адрес Франции и Германии.

На этот раз Зеленский попал под критику приехавшего в Киев в 1990-е годы из Америки раввина Якова Блайха за то, что отсутствовал на организованном еврейской общиной шествии в память о жертвах Бабьего Яра.

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«Первый раз за историю независимой Украины президент Украины не пришел к Бабьему Яру 29 сентября. Он еврей, ему не надо. Президент ходил с премьер-министром, с главой парламента, ходили каждый год сюда. Люди знали о том, что есть такое – Бабий Яр, надо уважать память – то, что было. А сегодня президент прислал, слава Богу, корзину цветов. Уже что-то. А следующий президент вообще, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр», – заявил Блайх.

Справедливости ради следует отметить, что в прошлом году Петр Порошенко в этот день тоже пропускал церемонию еврейской общины, поскольку находился с визитом в Харькове.

Также следует напомнить, что раввин Блайх предпочитал публично не критиковать своего соплеменника Зеленского, как и его предшественника, например, за официальное использование исторического лозунга украинских фашистов «Слава Украине – героям слава».

Хотя именно этот лозунг был характерен для украинских полицаев из числа националистов, расстреливавших евреев в Бабьем Яру в годы гитлеровской оккупации.

Тележурналист Максим Равреба полагает, что «наезд» Блайха вызван его тщеславием – он стремится демонстрировать, что находится в окружении первых лиц, и отсутствие Зеленского бьет по его статусу. «Блайх страшно обиделся, что Зельц не дает ему место возле себя», – утверждает Равреба.

Зеленский отсутствовал на шествии евреев, поскольку находится в депрессии после неудачного визита в США – как артист, он привык к овациям и восторгам публики, а не шквалу критики, звучащему в СМИ в последние дни, считает экс-депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий.

«Я думаю, что он в состоянии депрессии. Просто закрылся в себе и ни на что не реагирует. Творческие личности к этому склонны», – комментирует националист.

Так или иначе, но офис Зеленского попытался отыграть историю с Бабьим Яром в свою пользу.

Уже после заявления Блайха в «дружественных» СМИ и у лояльных блогеров появились фотографии Зеленского, который, якобы, не афишируя, лично приезжал в Бабий Яр возложить венок с цветами (хотя у евреев принято класть камни).

Однако журналист Александр Зинченко в своем блоге провел целое расследование, выяснив, что Зеленский появился у мемориала только после скандального выступления Блайха, поскольку с утра, до проведения шествия евреев, в Киеве шел дождь.

По утверждению автора, спешно распространенные в СМИ снимки «были сделаны в теплом свете перед заходом солнца». «Лучи падают с западной стороны. Около 17:30. Где-то в это время перекрывали улицу Елены Телиги… Итак. Утром Зеленского не было», – выяснил журналист.

Интересно, что Зеленский в официальном заявлении по случаю дня памяти жертв Бабьего Яра не забыл сделать реверанс и в адрес украинских националистов, которые до поры до времени были полезны гитлеровцам и служили им, а когда стали неудобны – тоже оказались расстреляны на месте массовых казней евреев.

«Урочище Бабий Яр стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых «нарушителей режима». Всех, кто мешал оккупантам», – объявил Зеленский, приравняв героев Великой Отечественной войны к гитлеровским холуям, впоследствии пущенным «в расход».