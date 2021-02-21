Зеленский в ДНР: Путь от народного любимца к ничтожеству

21.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Как говорится в нетленном романе великого Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (к слову, запрещённом в «Зе-незалежной» Украине), рукописи не горят. Как не горят и подшивки донецких периодических печатных изданий, которые в апреле 2014 года опубликовали интервью главного «кварталовца» Владимира Зеленского.

В середине весны 2014-го он вместе со студией «Квартал 95» выступил в Донецке и Горловке. К тому времени против Донбасса по велению киевской хунты в лице Турчинова началась украинская карательная операция «АТО». Но это не помешало на тот момент любимцам публики – юмористам студии «Квартал 95» – прилично заработать на жителях Донецкой Народной Республики, призвать «сепаратистов» к «единой Украине» и «наследить» в двух донецких газетах.

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Эти интервью, которые на днях «взорвали» сосцети, позволили нам увидеть путь стремительной деградации Владимира Зеленского: от известного, любимого народом комика и актёра до шестого украинского президента, который окончательно угробил украинское государство и сам превратился в ничтожество.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

В апреле 2014 года, параллельно с приездом в Донбасс коллектива «95 квартала», на сайте студии было опубликовано видео, в котором Зеленский и его дружки в открытую насмехались над донбассовцами, одесситами, харьковчанами, депропетровцами, категорически не согласными с госпереворотом на Украине, и вышедшими на антимайдан. Выдавая в эфир шутки про то, что на майдан люди приходили по собственному желанию, а на антимайдане присутствовали только лишь пациенты психбольницы, творческая группа Зеленского не скрывала своей неприязни к жителям донецкого края. Под тем самым видео по сей день чёрным по белому написала «благодарность» от «кварталовцев»: «Спасибо жителям Донбасса за президента …».

Но после «квартальных» концертов в Донбассе, очевидец Русской весны, худрук «95 квартала» Владимир Зеленский сокрушался: «Как мы можем не любить русский народ? Мы же не идиоты! Мы читаем одинаковые книги». Но время доказало обратное, и Зеленского вместе с его сворой украинский народ сегодня называет не иначе, как классик Достоевский назвал героя своего романа «Идиот». Уже в 2021 году всё тот же Зеленский, только уже пан-президент, решил запретить украинцам читать русскую литературу: под запрет на ввоз в «неЗалежную» попал булгаковский роман «Мастер и Маргарита», а украинской детворе Зе-приспешники навязывают книги об «ЛГБТ любви».

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы – один народ», – говорил в ходе Русской весны «кварталовец» Зеленский. А 6 октября 2020 года Зе-президент интервью европейскому изданию Politico Europe, со свойственным ему майданным пафосом, заявил противоположные вещи, назвав украинцев «главными европейцами». «Я считаю, что мы мысленно более европейцы, чем, извините, некоторые страны ЕС», – частенько талдычит «зелёный» президент Украины. Украинскими Зе-вассалами русские, как и Россия, объявлены врагами «неЗалежной». Украинцев и русских всячески сталкивают лбами оккупационные чиновники постмайданной Украины и продажные СМИ. Зеленский, который всю жизнь говорил на русском языке (и, вероятнее всего, до сих пор говорит на нём же при выключенных телекамерах), устроил охоту на русскоговорящих украинцев и проводит насильственную украинизацию в украинском государстве. Докатился он и до того, что позволяет себе закрыть неугодные телеканалы, из-за которых якобы падает рейтинг главного «слуги» народа.

Но нет в мире такой силы, которая одолеет наше генетическое единство. И многострадальные жители Украины обязательно вернут своё государство в состав России – Большой России (!), по примеру Крыма. Важно отметить, что жители Донбасса ежедневно приближают своё возвращение на Родину: порядка 200 тысяч донбасовцев уже получили российское гражданство. И я убеждён, что Россия упростит выдачу паспортов для украинцев, которые сегодня находятся в плену пустых амбиций Зе-президента.

Вернёмся в «миролюбивому» Зеленскому. Летом 2014 года комик вновь вернулся в Донбасс – на территорию, оккупированную Вооруженными формированиями Украины. Вместе с друзьями по «кварталу» он выступал перед военными преступниками – вооружёнными украинскими бандформированиями, и благодарил их за то, «что защищаете нас от всяких мразей». Под последними «Зе-миротворец» подразумевал простых донбассовцев, осмелившихся сказать «НЕТ» хунте, которая назначила себя вершителями человеческих судеб.

Мы ведь помним, как хунта свергла Януковича. И жители Донбасса до сих пор считают, что именно «власть», которая засела после госпереворота и так называемых выборов на Украине, – нелегитимная. Как ответ и защита от бесчинств, происходящих на Украине зимой-весной 2014 года, жителями Донбасса были созданы Донецкая и Луганская Народные Республики. И против мирных граждан легитимных (!) ЛДНР порошенковская хунта развязала войну.

На многочисленные вопросы комику Зеленскому о его желании стать президентом Украины, тот всегда давал категорически отрицательный ответ. «Серьёзно к этому не отношусь. Я на месте в целом, в жизни. И хочу быть на своём месте. Мне кайфово», – неоднократно говорил «кайфовый» юморист.

То ли в «кайф», то ли на авось, но за несколько лет до президентской гонки Владимир Зеленский зарегистрировал партию «Слуга народа», отшучиваясь, что, если в парламенте будут сидеть его собратья по «95 кварталу», Украина превратится в страну его Зе-мечты. И вот в 2021 году на всех главных чиновничьих постах, как крысы, «размножаются» «кварталовцы». Мечты пана Зе стали явью, и они привели Украину к краю пропасти.

Стоит обратить внимание также на то, что в одном из интервью юморист «95 квартала» Владимир Зеленский говорил, что, для того, чтобы быть президентом Украины, нужно ездить на обучение в Америку. При этом комик утверждал, что невозможно выучить в Америке то, как живут люди на Украине.

Новости СМИ2 Но время вновь доказало обратное: президент несуверенной Украины Владимир Зеленский стал цепным псом США, прикрывая многочисленные аферы и коррупционные схемы семейства Байденов.

Сегодня мы наблюдаем тотальный запрет оппозиции в украинском государстве, которая может хоть немного изменить антироссийский курс Украины, заданный Вашингтонским «Обкомом». Миссия Зеленского – служить Америке. Почему-то он забыл о своих словах, сказанных несколько лет назад, и превратился в пустую шестёрку, которую Штаты за ненадобностью отправят в «утиль».

Что побудило небедного артиста, уважаемого не только на Украине, но и в России человека, предать Родину и украинских граждан? Почему вместо выполнения предвыборных обещаний о свободе русскому языку, снижении тарифов на услуги ЖКХ, развитии медицины и борьбе с коррупцией, наших братьев-украинцев увольняют с работы за разговоры на «мові агресора»? На каком основании коммунальная квитанция превратилась в приговор для простых украинских граждан? Почему Зеленский переплюнул Порошенко и стал отождествлением коррупции и войны? За что пан Зе люто ненавидит жителей Донбасса, на которых шутками зарабатывал деньги в апреле 2014-го, а сегодня продолжает их убивать? Возможно, ответы на эти вопросы Владимир Зеленский даст на трибунале, который рано или поздно, но обязательно над ним состоится.

Завершить свой комментарий я хочу цитатой запрещённого на Украине (!) русского писателя Бориса Акунина: «Чего стоит человек, если, двигаясь по жизни, он становится хуже, слабее, неинтересней?».

Чего ты стоишь, Зеленский? Жители Украины, которые стали свидетелями деградации некогда их любимца и лидера, уже сегодня говорят, что пан Зе ни стоит ровным счётом ничего. Он уйдёт на помойку истории с горбачёвской репутацией.