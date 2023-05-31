Зеленский в Одессе: Наручные часы — безруким, и переполох в ОГА

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Днем из здания обладминистрации выгнали мелких чинуш — якобы искали бомбу. Но так как покрупнее чинуш не выгнали, стало ясно — про бомбу врут. И нате, пожалуйста — под вечер, без предупреждения в Одессу прибыл Зеленский, чтобы провести заседание Ставки Верховного главнокомандующего и представить нового главу военной администрации Олега Кипера, о бесславном прошлом которого мы уже писали.

На заседании Ставки главклоун заслушал доклады руководителей Генштаба и Минобороны, ГУР, СБУ и других силовых ведомств, однако в прессу их содержимое, по понятным причинам, не просочилось.

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По итогам Зеленский лишь кратко написал в своем телеграм-канале.

«Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил генерал Сырский. Важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Тут без подробностей».

Что касается непокорной Одессы, над которой в отместку оккупационный режим проводит самые жуткие эксперименты, начиная от отключения электричества и обкатки блокировки банковских карт неплательщиков коммуналки, и заканчивая политическими репрессиями, то президент по привычке включил дурачка:

«Это приоритетный регион нашего независимого государства. Во время совещания мы обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения».

Также в качестве приоритетов Зеленский отметил «безопасность на море», что и вовсе прозвучало по кавээновски, учитывая недавний ракетный удар по одесскому порту, в результате которого был уничтожен десантный корабль ВМСУ «Юрий Олефиренко», и, по неподтвержденным пока данным, склады с вооружением.

Не обошлось и без ми-ми-мишных фоточек, когда президент прошвырнулся по 411-му военному госпиталю и вручил покалеченным на войне пациентам наручные часы, даже тем, у которых нет рук. Попутно рассказав об «обеспечении потребностей внутренне перемещенных лиц и реабилитации военных».

Одно только остается непонятным — почему из ОГА все-таки выгнали мелких чиновников? Как в «Кин-дза-дза», что ли, чтобы не надышали на Зеленского и не испортили воздух?