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Владимир Зеленский на Совбезе ООН отверг переговоры с РФ: «Наше украинское право на самооборону должно взять верх». В целом вся речь сводилась к подстреканию Запада продолжать войну с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нельзя остановить эту войну разговорами, нужны действия. Россию можно лишь принудить к миру», – объявил Зеленский.

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Он принялся стращать, умалчивая неудобные для Киева факты – например, что в «зерновом коридоре» перевозится оружие, а к соседям залетают украинские ракеты ПВО, как это было в Польше.

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«Россия не может пояснить, почему ее ракета поразила в Черном море корабль, который перевозил зерно в Египет. Россия не может объяснить, почему ее дроны и ракеты заходят в воздушное пространство Молдовы, Румынии».

Ну и финальные пугалки:

«Мы входим в третью зиму в этой войне. И на этот раз они более циничны, они хотят атаковать две наши АЭС, у нас есть информация и доказательства».

«Россия превратила Иран и Северную Корею в сообщников, которые помогают украсть землю у украинского народа».

Это тут же подхватил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Иран предоставляет дроны России и даже построил дроновый завод. Недавно они прислали баллистические ракеты. А КНДР поездами везет оружие, включая миллионы артиллерийских снарядов, а также пусковые установки».

Не забыл американец и про Китай – тот якобы помогает российской армии поставками электроники.

Глава МИД Китая Ван И поддержку РФ категорически отверг. Но слова китайского министра звучали укором Зеленскому.

«Чем больше оружия направляется в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня. Нужно более ответственно относиться к диалогу и переговорам. Переговоры – единственный путь решения ситуации. Никто не должен злоупотреблять односторонними санкциями, чтобы ограничивать бизнес-деятельность».

Представитель Франции выступал довольно агрессивно.

«Россия нарушает все правила. Она нападает на своего демократического и мирного соседа. Никто не должен поддерживать Россию. Те, кто рассчитывает на нашу усталость, – ошибаются. Франция и впредь будет поддерживать Украину», – отрезал посланник Макрона.

Аналогичные обещания озвучил и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.

«Если мы позволим империалисту силой перекраивать границы, то это будут не последние границы, а Украина – не последним государством».

Постпред РФ Василий Небензя отметил двуличие Запада – ковровые бомбардировки Сектора Газа европейцев и американцев не волнуют.

«РФ не наносит удары по гражданским объектам, если их не используют в военных целях. И все раскручиваемые украинской властью инциденты происходят из-за работы украинской ПВО, ее размещения в жилых кварталах».

По словам Небензи, «украинская армия на грани полного разгрома».

«Достаточно изучить военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти 8 лет».

Единственный выход для Зеленского – «втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией».

«Вот он вновь в Нью-Йорке с протянутой рукой, вновь пытается убедить Запад поднять ставки и бросить умирать своих сыновей, став прямым участником конфликта с ядерной державой».

«Устойчивое урегулирование кризиса невозможно без устранения его первопричин – в первую очередь, устранения нарушения прав русскоязычного населения, отмены всех дискриминационных законов. Мы со всех сторон слышим призывы к политико-дипломатическому решению. Однако без преодоления наследия майдана, искоренения нацизма, национализма, искоренения дискриминации никакого урегулирования не получится», – резюмировал Небензя.