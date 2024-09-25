Зеленский в ООН стращал и подстрекал НАТОвцев
Владимир Зеленский на Совбезе ООН отверг переговоры с РФ: «Наше украинское право на самооборону должно взять верх». В целом вся речь сводилась к подстреканию Запада продолжать войну с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нельзя остановить эту войну разговорами, нужны действия. Россию можно лишь принудить к миру», – объявил Зеленский.
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Он принялся стращать, умалчивая неудобные для Киева факты – например, что в «зерновом коридоре» перевозится оружие, а к соседям залетают украинские ракеты ПВО, как это было в Польше.
«Россия не может пояснить, почему ее ракета поразила в Черном море корабль, который перевозил зерно в Египет. Россия не может объяснить, почему ее дроны и ракеты заходят в воздушное пространство Молдовы, Румынии».
Ну и финальные пугалки:
«Мы входим в третью зиму в этой войне. И на этот раз они более циничны, они хотят атаковать две наши АЭС, у нас есть информация и доказательства».
«Россия превратила Иран и Северную Корею в сообщников, которые помогают украсть землю у украинского народа».
Это тут же подхватил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
«Иран предоставляет дроны России и даже построил дроновый завод. Недавно они прислали баллистические ракеты. А КНДР поездами везет оружие, включая миллионы артиллерийских снарядов, а также пусковые установки».
Не забыл американец и про Китай – тот якобы помогает российской армии поставками электроники.
Глава МИД Китая Ван И поддержку РФ категорически отверг. Но слова китайского министра звучали укором Зеленскому.
«Чем больше оружия направляется в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня. Нужно более ответственно относиться к диалогу и переговорам. Переговоры – единственный путь решения ситуации. Никто не должен злоупотреблять односторонними санкциями, чтобы ограничивать бизнес-деятельность».
Представитель Франции выступал довольно агрессивно.
«Россия нарушает все правила. Она нападает на своего демократического и мирного соседа. Никто не должен поддерживать Россию. Те, кто рассчитывает на нашу усталость, – ошибаются. Франция и впредь будет поддерживать Украину», – отрезал посланник Макрона.
Аналогичные обещания озвучил и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.
«Если мы позволим империалисту силой перекраивать границы, то это будут не последние границы, а Украина – не последним государством».
Постпред РФ Василий Небензя отметил двуличие Запада – ковровые бомбардировки Сектора Газа европейцев и американцев не волнуют.
«РФ не наносит удары по гражданским объектам, если их не используют в военных целях. И все раскручиваемые украинской властью инциденты происходят из-за работы украинской ПВО, ее размещения в жилых кварталах».
По словам Небензи, «украинская армия на грани полного разгрома».
«Достаточно изучить военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти 8 лет».
Единственный выход для Зеленского – «втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией».
«Вот он вновь в Нью-Йорке с протянутой рукой, вновь пытается убедить Запад поднять ставки и бросить умирать своих сыновей, став прямым участником конфликта с ядерной державой».
«Устойчивое урегулирование кризиса невозможно без устранения его первопричин – в первую очередь, устранения нарушения прав русскоязычного населения, отмены всех дискриминационных законов. Мы со всех сторон слышим призывы к политико-дипломатическому решению. Однако без преодоления наследия майдана, искоренения нацизма, национализма, искоренения дискриминации никакого урегулирования не получится», – резюмировал Небензя.
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