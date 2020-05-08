Зеленский в ответ на протесты Грузии намекнул на смену власти в Тбилиси

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Грузия совершила ошибку, вмешавшись во внутренние дела Украины и отозвав посла из Киева после назначения беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ.

Об этом во время визита в контролируемые Киевом районы Донбасса заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, Украина не будет устраивать ответный демарш и отзывать своего посла из Грузии.

«Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украине, потому что отношения между нашими странами, они более длительные, чем какое-либо руководство любой страны.

Я думаю, что это ошибка с грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается только того государства и тех граждан, которые живут в этом государстве.

Я думаю, что это наше, чтобы никого не обидеть, я думаю, что это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили – гражданин Украины, у него украинский паспорт, а я – президент Украины, который назначил его главой исполкома Совета реформ при президенте Украины», – заявил Зеленский.