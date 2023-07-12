Зеленский в панике: Запад готовит нового управляющего Украиной

Владимир Гладков .  
12.07.2023 20:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Агрессивное поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО связано с пониманием, что его поддержка прекращается, и Запад поставит во главе «незалежной» диктатора из военных.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивное поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО связано с пониманием, что его...

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«Нервозность Зеленского связана с тем, что он понимает – его оставляют один на один. С наступлением у него мало что получается, самолётов ему не дадут, ракеты якобы большой дальности летят, может, и далеко летят, но дают их немного.

Пятьдесят ракет – это на десять-двадцать пусков, всего лишь. Часть собьют, часть уничтожат на земле. До нас долетит порядка двадцати», – сказал Баширов.

Он подчеркнул, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, и бывший комик это понимает.

«Он понимает, что за большим столом переговоров не будет сидеть. И будет какой-то переходный период, когда там не будет выборов. И самое оптимальное для американцев, эта модель у них отработана – это военная хунта.

То есть, во главе Украины будет какой-то военный, который отработает годик-полтора, пойдёт на выборы, станет президентом. Но это будет уже другая Украина, разобранная на части», – добавил политолог.

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