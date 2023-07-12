«Ощущаю испанский стыд»: Украинский пропагандист о Зеленском на саммите НАТО

Владимир Зеленский избрал ошибочную стратегию, решив разговаривать со странами-членами НАТО в агрессивном стиле, ссылаясь на то, что Украина, воюя с Россией, выступает защитницей Запада, а потому тот должен Киеву.

Об этом заявил бывший журналист газеты «Коммерсант-Украина», ныне обслуживающий бандеровский режим Валерий Калныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это та стратегия, которую, к сожалению, избрал Офис президента, когда «все нам должны, потому что мы воюем, мы защищаем и потому все наши слова, которые мы говорим, все просьбы, которые выдвигаем, должны быть удовлетворены без обсуждения, только потому, что мы так сказали».

Это довольно опасная стратегия, потому что это – идти по лезвию ножа.

Сейчас никто не будет об этом говорить. Я откровенно говорю: ощущаю испанский стыд, потому что это вроде бы и не я сказал, а о нас обо всех так подумают.

Потому сейчас, имея какую-то моральную ответственность, испанцы, немцы, французы, они действительно не будут отвечать в открытую, мы этим пользуемся, что они не отвечают, не понимаем этих полутонов, когда они обижаются, и эта обида может не быть проговорена, но может отразиться в каком-то небольшом саботаже, непосредственно вопросах безопасности, поставки, обучения – чего угодно. С финансовым – транш могут дать не сейчас, а через месяц и так далее.

То есть, ответить нам смогут. Мы этого не чувствуем, власть этого не чувствует, она думает, что, если ей открыто не перечат, значит, соглашаются, «хавают», воспринимают, и можно продолжать дальше.

Рано или поздно эта тактика закончится, и я хочу, чтобы она закончилась после войны. Потому что, если эта тактика молчания со стороны западных партнеров закончится во время войны, то это отразится на нашей способности воевать.

Лучший вариант – когда Офис президента поймет, что эта тактика уже не работает. Это работало в первые месяцы, это работало полгода, может быть, даже год. Но постоянно посылать на три веселых буквы наших западных партнеров, рассказывать, как им нужно жить, а потом искренне удивляться тому, что темпы поставки танков срываются, что заходит техника, которая не всегда исправна, когда вопросы по самолетам решаются месяцами, если не больше, – не нужно этому удивляться», – заявил Калныш в беседе с экс-«правосеком» Бориславом Березой.