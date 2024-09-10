Зеленский в стрессе – кругом мерещатся заговоры
Президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий вышел в мае) держат на Банковой в состоянии постоянного стресса ,под гнетущей атмосферой бесконечных заговоров.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я когда общаюсь сейчас с некоторыми злыми языками с Банковой, они говорят: ты не понимаешь, какая здесь нервозность, какая здесь депрессивность и какая подозрительность. Потому что все ищут, кто хочет отобрать власть у Владимира Александровича. Ты не понимаешь, насколько он воспринимает любую критику как вражескую информацию. К нему не ходят с критикой, к нему не ходят даже с плохими новостями, потому что понимают – это может быть последним заходом в офис президента. Это не шутка. С людьми прощались, когда они приносили плохие новости, мне это немного отдало феодализмом.
Последнее, что я знаю – это не слухи. Знаю, что в офисе президента сегодня снова начали обговаривать, что может быть очередной заговор. Его же постоянно держат в этом стрессе, и это вообще не смешно! Потому что он склонен этому верить. Когда-то он сказал, что завтра будет Ахметов, потом военные – «Майдан-3», это русские. Его постоянно держат в этом стрессе», – рассказал Береза.
«Я не знаю, почему он такой легковерный, он действительно верит. Я общался с психологами, они говорят: он действительно верит, что Татаров убивал кадыровцев. Это в его голове, его в этом убедили. Может, его убедили и в том, что будет какой-то заговор, ещё что-то. Но его тогда легко не только держать в этом состоянии, но ещё и манипулировать им», – волновался экс-правосек.
Спасибо!
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