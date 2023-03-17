Зеленский вновь собрал ставку верховного главнокомандования

Игорь Шкапа.  
17.03.2023 17:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за три дня провел заседание ставки верховного главнокомандования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на официальном сайте Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за три дня провел заседание ставки верховного главнокомандования....

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«Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Отдельно была рассмотрена «актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения».

В заседании приняли участие руководитель офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Как сообщал «ПолитНавигатор», буквально три дня назад прошло аналогичное заседание ставки, в ходе которого было принято решение удерживать Артемовск.

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