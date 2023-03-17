Зеленский вновь собрал ставку верховного главнокомандования

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Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за три дня провел заседание ставки верховного главнокомандования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на официальном сайте Зеленского.

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«Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Отдельно была рассмотрена «актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения».

В заседании приняли участие руководитель офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Как сообщал «ПолитНавигатор», буквально три дня назад прошло аналогичное заседание ставки, в ходе которого было принято решение удерживать Артемовск.