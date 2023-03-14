Зеленский отдал приказ ВСУ до конца стоять в Артемовске

Игорь Шкапа.  
14.03.2023 17:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


По руководством президента Украины Владимира Зеленского сегодня прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на официальном сайте украинского президента.

По руководством президента Украины Владимира Зеленского сегодня прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об...

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Были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.

«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута. На заседании также было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой», – говорится в сообщении.

Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от западных союзников и их распределение по группировкам войск.

В заседании приняли участие руководитель офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, а также члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня российские подразделения взяли завод в Артемовске, где Зеленский этой зимой награждал ВСУшников.

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