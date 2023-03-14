Зеленский отдал приказ ВСУ до конца стоять в Артемовске
По руководством президента Украины Владимира Зеленского сегодня прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на официальном сайте украинского президента.
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Были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.
«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута. На заседании также было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой», – говорится в сообщении.
Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от западных союзников и их распределение по группировкам войск.
В заседании приняли участие руководитель офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, а также члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня российские подразделения взяли завод в Артемовске, где Зеленский этой зимой награждал ВСУшников.
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