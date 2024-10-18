Зеленский вообще не собирается договариваться с Россией – боится вала уголовных дел

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Владимир Зеленский и его команда готовы терять людей и территории в войне против России, чтобы укрепить свою диктатуру.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» сказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение трёх месяцев вот этот вот ультиматум [Зеленского] несёт в себе какие угрозы? На него никто не отреагирует. За эти три месяца мы потеряем большое количество живой силы, техники, нам сократят помощь – и претензии России вырастут, а наша позиция еще больше ослабнет», – сказал Мосийчук.

«У меня вопрос – почему тогда сегодня не договариваться, если вы готовы на компромиссы? Они вообще не хотят договариваться, они хотят оставаться при власти. Война и военное положение – это способ оставаться при власти. И они естественно этим путем идут. Потому что потеря власти – это уголовные преследования, ну и так далее. Украина медленно превращается в Северную Корею, а чего нет. Потом можно и с Путиным договориться будет, а может не с Путиным, может с кем-то другим», – резюмировал экс-депутат и боевик.