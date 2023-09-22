Зеленский возвращается из США не солоно хлебавши

Визит президента Украины в США Владимира Зеленского оказался провальным.

Об этом пишут и заявляют различные наблюдатели, оценивая выступление главы киевского режима во время Генассамблеи ООН, его встречи в Штатах с министром обороны и президентом этой страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед конгрессом.

«Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — объяснил Маккарти.

После этого Зеленский переговорил с президентом США Джо Байденом, а затем зачитал похвалу в адрес США. Тот факт, что делал это украинский лидер с бумажки, по мнению собкора ВГТРК в США Валентина Богданова, говорит о том, что с Зеленским «поработали».

«Зеленского заставили по бумажке прочитать благодарность за военную помощь США. Импровизации от актера средней руки надоели даже его продюсерам. Похоже, одним из условий того, что эта встреча случилась (если не главным вообще условием), был полный отказ гостя от публичного озвучивания любых просьб. То есть никаких сумм, никакой номенклатуры по оружейным хотелкам, никаких сроков. Тем более, никаких ультиматумов и даже намеков на них. Как постоянно было раньше. Зеленскому дозволили лишь выразить благодарность. В заранее утвержденной форме. Что Украине нужно, а что нет озвучит Байден. А Зеленский согласится», – пишет Богданов.

Он добавляет, что вторая серия поездки Зеленского в Америку оказалась хуже, чем его прошлогодний, вояж. Отметил Богданов и то, что по итогам встречи не было пресс-конференции – это значит, что хороших новостей нет и похвастаться нечем.

«Новый, 47-й по счету пакет военной помощи Украине со стороны США в рамках президентских поручений PDA, предусматривающих передачу имущества из наличия Минобороны. Общая сумма – $325 млн… В целом опять пакет «про поддержание штанов». А, да, ATACMS. ATACMS – не дали. Может быть потом когда-нибудь», – пишет военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.

Сам Зеленский, по сообщениям американской прессы, прямо сказал сенаторам, что если нужные Украине 24 миллиарда долларов не будут утверждены в бюджете на следующий год, то его страна проиграет.

«Зе не откажешь в тактической сметке. Американцы поддавливают его на тему «не будет успехов на фронте – может существенно снизиться объем помощи». А он им в ответку: «Не будете давать нужных объемов – мы проиграем. А наш проигрыш автоматически будет вашим проигрышем. А у вас, джентльмены, выборы через год с небольшим». То есть свою полную зависимость от хозяев Зе «переворачивает» в их зависимость от своих результатов», – отмечает телеведущий Артем Шейнин.

Немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке в своем блоге подводит неутешительный для Украины и Запада итог – антироссийская коалиция рухнет.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши… Путину остаётся просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», – опасается Рёпке.

О том, что Штаты «сливают» Зеленского, намереваясь завершить конфликт на Украине до выборов президента в следующем году, заявил в эфире видеоблога журналиста Павла Иванова первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Визит Зеленского неудачный. Эта статья по Константиновке – только начало. Денег ему не дадут. Здесь возникает развилка: денег будет меньше, гораздо меньше, американцы и так поставляли столько, чтобы сохранить влияние и не выпасть из обоймы остальных стран. Если они не будут ничего поставлять, они не смогут влиять на ситуацию. Они поставляли мизер – обещали мало, поставляли от того, что обещано, еще раза в три меньше. Мы это и наблюдаем… Соединенные Штаты резко уменьшат количество поставок, будут делегитимизировать Зеленского. В Киев поедет комиссия. Где вы видели комиссию, которая едет для того, чтобы повысить эффективность. Она едет для того, чтобы найти виновных и наказать. Зеленский достал Запад разговорами о том, что он виновен, Запад в том, что контрнаступление не удалось», – считает Царев.