Зеленский вплотную подошел к своему импичменту

03.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский пытается услужить Западу и одновременно с этим разделить ответственность за конституционный кризис с парламентом, заставив его принять антиконституционный закон.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог и историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сам, как Ющенко в 2007 году, принимать указы не решается, пытается сделать всю ответственность коллективной, завязать на этом абсолютно антиконституционном акте весь парламент. Причём теоретически он может принять этот закон. Там, конечно, часть Коломойского проголосует против, «Голос» обязательно проголосует «за», потому что это соросята. Остальные фракции – непонятно», – сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что конституционный кризис в стране возник не просто так – западные «партнёры» Украины в лице присутствующих в Киеве послов уже открыто дают поручения Владимиру Зеленскому поставить на место зарвавшийся суд.

«А послы Большой семёрки уже де-факто управляют Украиной, не стесняясь ничего, как в Боснии было. Сейчас посол Германии заявила, что она поддерживает действия Зеленского, поскольку Конституционный суд «явно не учёл необратимости направления Украины в евроатлантический курс».

То есть посол Германии указывает Конституционному суду, что он «не учёл курса в Евроатлантизм». При том, что сама Европа, и Германия не раз, заявляли, что Украина не будет в Евросоюзе. И Германия на официальном уровне препятствует вступлению Украины в НАТО. Нигде такого нет…

Если произойдёт так, как идут по сценарию Зеленского, то это действительно будет делом, которое может привести к импичменту», – добавил политолог.

С ним согласился и телеведущий Владимир Соловьёв, выразив уверенность, что Украину теперь ждёт либо диктатура, либо импичмент президента.

«А это не может не привести. Он либо сейчас становится диктатором, либо импичмент. Здесь промежуточного варианта нет», – резюмировал Соловьев.