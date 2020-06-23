Зеленский вслед за Порошенко встал на путь государственной измены

23.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Владимир Зеленский не только продолжил дело своего предшественника Петра Порошенко по части выполнения заказа заокеанских кураторов, но и давно превзошел его. Именно потому продвижений в расследовании уголовных дела против Порошенко не предвидится.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера общественности были представлены новые записи разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом. В обнародованных пленках – очередные факты, свидетельствующие о государственной измене руководителя страны и торговле суверенитетом в обмен на кредиты МВФ. Также заокеанский куратор беззастенчиво определяет позицию, которой должен придерживаться Порошенко в отношении тех или иных украинских чиновников.

В этом разрезе часто звучит фамилия экс-премьера Арсения Яценюка, который в последнее время вознамерился вернуться в большую политику. В частности, ему пророчат должность главы Нацбанка. При этом НБУ после принятия Киевом очередных требований МВФ фактически расширяет полномочия, что гарантирует западным кукловодам тотальный контроль над страной», – заявил Муратов.

В связи с этим, по его словам, становится понятным и то, почему так медленно продвигается расследование уголовных дел против Порошенко.

«Зеленский не отличается от своего предшественника и точно так же следует указаниям Запада. Это очевидно по тем преступным решениям, которые послушно принимает он и команда его «слуг», последовательно реализуя политику сдачи суверенитета.

Обращает внимание и риторика президента, диаметрально изменившаяся уже в течение первого года после выборов. А ведь именно призывы к миру, к пересмотру убийственных для социальной и экономической сфер реформ, о недопустимости русофобии и радикального национализма обеспечили Зеленскому победу», – напомнил общественник.

По его словам, Зеленский не только продолжил дело своего предшественника по части выполнения заказа заокеанских кураторов, но и давно превзошел его.

«Не стал исключением и вопрос урегулирования конфликта на территории Донбасса. Еще помнятся заявления о готовности стать на колени, договариваться с кем угодно и просто прекратить стрелять. На деле мы наблюдаем откровенный саботаж переговорного процесса и эскалацию насилия – вот оно выполнение заказа Запада, который использует Украину для геополитического шантажа России», – добавил Алексей Муратов.