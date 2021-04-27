Зеленский вынуждает Россию ввести в Донбасс миротворческий контингент

27.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Зеленский открыто заявляет, что он не будет выполнять Минские соглашения, а потому Россия имеет все основания получить мандат на введение миротворческого контингента для принуждения Киева выполнить резолюцию Совбеза ООН.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он [Зеленский] заявил в интервью Financial Times, надо на всех форумах международных, на совете безопасности ООН – крупно всюду цитировать. Ведь, что он заявил? У нас есть только две опции – менять Минские соглашения или заменять их чем-то другим. Всё. Опций выполнить Минские соглашения у него нет совсем», – сказал Корнилов.

«Он прямо и открыто говорит: мы не собираемся выполнять Минские соглашения. Санкции за невыполнение Минских соглашений накладываются на Россию. Теперь эту цитату, фразу Зеленского нужно на всех международных площадках показывать, рассказывать, говорить – либо снимайте санкции с России – не она, как мы видим, против Минских соглашений, либо давайте накладывайте на Украину.

Или, в самом деле, если вы считаете, что Россия должна выполнить Минские соглашения, то видите заявление Зеленского, что нам остаётся? Принудить Зеленского к выполнению Минских соглашений. Ну а как?» – добавил политолог.

«Или обратиться к совету безопасности ООН, давайте нам мандат для принуждения Зеленского к выполнению решения совета по безопасности ООН. Других опций он этой фразой не оставляет. Так что давайте, Россия готова. Я считаю, что это будет правильное предложение. Хотим выполнения Минских соглашения, вы же нас к этому принуждаете? Давайте нам мандат на введение миротворческого контингента и на принуждение Зеленского к выполнению резолюции Совбеза ООН», – резюмировал Корнилов.