Зеленский объявил Путину, Макрону и Меркель, что не собирается выполнять Минские соглашения

26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо выполнения взятых на себя обязательств Киев может либо переписать «Минские соглашения», либо отказаться от них, перейдя к другому формату.

Об этом в интервью газете «Financial Times» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат», – сказал Зеленский.

Также украинский президент уже традиционно предложил ввести в переговорный процесс новые страны – США, Британию или Канаду.

Это заявление в эфире телеканала «Россия 1»прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Он публично, громогласно заявил, что есть только два варианта Минских соглашений – либо меняем их, либо заменяем новым форматом. Заметьте – опции выполнить Минские соглашения он даже не рассматривает, о чём он заявляет публично, на весь мир.

Но санкции за невыполнение Минских соглашений опять будут накладывать на Россию, как обычно. А вот этого заявления, де-факто дезавуирующего роль Украины в Минских соглашениях, никто, как обычно, не заметит», – отметил эксперт.